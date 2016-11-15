Ирина Тыднюк: «Я эстет и люблю окружать себя красивыми и стильными людьми»

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В преддверии 4-го сезона международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, которая стартует уже 1 февраля в КВЦ «Парковом», редакция FW-Daily пообщалась с украинским дизайнером Ириной Тыднюк, чей показ состоится в рамках программы Fashion Scout Kiev 5 февраля и узнала: какие цели поставил перед собой бренд TDNK by Irina Tydnyuk в 2017 году, какие ожидания от нового сезона MBKFD, а также о том, что произойдет с украинской модой в ближайшие несколько лет. О том, что интересующихся модой людей стало гораздо больше:

Я к этому отношусь очень позитивно. Я эстет и люблю окружать себя красивыми стильными людьми. Теперь, когда доступ к модным изданиям стал более открытым, есть возможность следить за модными съемками и событиями 24/7. Стильных людей на улицах стало больше и мне в удовольствие гулять по улицам, рассматривая модных украинцев.

О соревновательном духе в дизайнерской среде:

Честно говоря, я его не чувствую. Мы все находимся в начале большого пути, формируя фундамент для развития украинского рынка одежды.

О возникновении новых идей:

Новые идеи сами находят тебя в тот момент, когда наблюдаешь за результатами работы великих людей. Я восхищаюсь Захой Хадид. Синергия монументальности и мягких линий меня настолько восхищает, что я часто пробую создать подобный эффект с помощью текстуры и кроя для линии верхней одежды TDNK.

A photo posted by IRINA TYDNYUK | DESIGNER (@irinatydnyuk) on Dec 30, 2016 at 3:15am PST

О 2016-м и целях на 2017 год:

2016 стал для бренда показательным. Мы поняли, что выбрали правильный вектор движения, наша аудитория стала расширяться с геометрической прогрессией, стали продаваться за рубежом. В 2017 нас ждет еще большее расширение географии, чего я с нетерпением жду!

О критике:

Я очень критична к себе и люблю слушать критику со стороны, анализируя и вынося для себя заключения на будущее. У меня нет привычки воспринимать комментарии слишком лично, обижаться. Нужно всегда помнить, что это лишь чужое мнение, которое либо несет в себе конструктивные замечания, либо является всего-навсего необъективным суждением.

О роли этикета в модной индустрии:

Если мы говорим на тему этики в заимствовании идей – не считаю это приемлемым. Хотя в мировой практике подобный случаи нередки и воспринимаются довольно спокойно. Например, в случае с моей любимой Фиби Файло в 2013 году.

A photo posted by IRINA TYDNYUK | DESIGNER (@irinatydnyuk) on Dec 24, 2016 at 6:13am PST

О будущем украинской моды:

Думаю, что появится больше талантливых дизайнеров. В стране появится грамотное образование в модной сфере и мы завоюем уверенное место на мировом рынке.

Об ожиданиях от нового сезона MBKFD:

С нетерпением жду новых знакомств! С каждым годом Mersedes-Benz Kiev Fashion Days привлекает все больше ярких участников и деятелей со всего мира, у которых мы можем учиться и перенять опыт.

A photo posted by IRINA TYDNYUK | DESIGNER (@irinatydnyuk) on Nov 15, 2016 at 9:03am PST Автор: Екатерина Горбенко