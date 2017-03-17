Итальянский бренд Armani организует выставку, посвященную фотографу Ларри Финку

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Итальянский дизайнер Джорджо Армани организует выставку в собственном пространстве Silos, посвященную американскому фотографу Ларри Финку, известному благодаря своим черно-белым снимкам людей на вечеринках. Фотовыставка под названием «The Beats and The Vanities, Larry Fink» откроет свои двери для посетителей уже 29 марта и будет функционировать до конца июля 2017 года.



«Я считаю, что Финк обладает необычными качествами и видением, — прокомментировал Армани. — Вы как будто чувствуете, что находитесь рядом с ним, наблюдая за его работой. Люди, изображенные на его фотографиях, похоже, вовсе забывают о камере. Это удивительно, потому что он, должно быть, очень близок к ним. При этом все изображения созданы спонтанно и выглядят очень естественно».

Экспозиция вместит в себя 125 оригинальных, черно-белых фотографий, из которых 54 снимка вошли в книгу Финка под названием «The Beats», где он рассказывает о путешествии автостопом по Америке в конце 50-х годов. Еще 71 фотография принадлежат к его личному портфолио «The Vanities», где запечатлены такие мероприятия, как «Оскар», вечеринка Vanity Fair и Голливудские события в период с 2000 по 2009 год. Все снимки впервые будут представлены на одной выставке.

«Для меня большая честь принимать участие в выставке Armani/Silos. Это первый случай, когда две серии моих работ «The Beats» и «The Vanities» будут находиться в одном пространстве. Изображения «The Beats» были созданы еще 45 лет назад, когда я еще был молодым романтиком. Что касается серии фотографий «The Vanities», их я создал в период, когда был иронистом и гуманистом», — прокомментировал Ларри Финк.

Подготовила: Екатерина Горбенко