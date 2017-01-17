Итальянский бренд Fendi открыл выставку современного искусства в Риме

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Итальянская марка Fendi организовала масштабную выставку современного искусства в римской штаб-квартире Palazzo della Civiltà. Именно здесь разместились деревянные и мраморные скульптуры итальянского художника-авангардиста Джузеппе Пеноне. Экспозиция — «Matrice», была названа в честь одной из наиболее зрелищных скульптур Джузеппе, длина которой достигает почти 30 метров. Помимо этой работы, в экспозиции представлено порядка 15-и работ художника, созданных на протяжении 50-лет его творчества.

«Эта площадка просто требовала подобной экспозиции, «Matrice» послужит подготовкой зрителя к особенной работе Пеноне, которую ему заказал наш модный дом. Это будет инсталляция, которая расположится напротив флагманского магазина Fendi на Ларго Гольдони в Риме. Таким образом, мы хотим не только связать бренд с современным искусством, но и сделать свой взнос в культурное обогащение города. Я всегда восхищался работой Пеноне и сейчас очень горд этим проектом», — прокомментировал Пьетро Беккари, CEO Fendi.

Все желающие могут посетить экспозицию до 16 июля 2017 года.

Подготовила Екатерина Горбенко