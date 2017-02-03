Итальянский бренд Gucci представил огромный мурал на улице Нью-Йорка

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Итальянский бренд Gucci представил масштабный мурал на улице Лафайет в Нью-Йорке. Стена в размере 232 квадратных метра оформлена художественным произведением сан-францисского иллюстратора Джейд Фиш, которая ранее сотрудничала с маркой и создала несколько принтов для коллекции Gucci S/S’17. Мурал рисовали на протяжении шести дней. Известно, что он будет украшать стену до конца марта 2017 года.

На огромной черно-белой фреске изображена девушка, летящая на воздушном шаре и поглядывающая в телескоп. Напомним, креативный директор Алессандро Микеле обратил внимание на работы Фиш в социальной сети Instagram, после чего и предложил разработать ряд иллюстраций для его новой коллекции. Теперь Фиш будет создавать коллаборации совместно с популярным брендом на протяжении всего 2017 года.

Подготовила: Екатерина Горбенко