Итальянский бренд Gucci представил первый эпизод мини-фильма «The Performers»

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Итальянская марка Gucci сняла пятисерийный фильм, созданный в сотрудничестве с журналом GQ под названием «The Performers». Сегодня был опубликован первый эпизод, снятый режиссером Стеллой Скотт. Основная цель проекта — рассказать короткие истории пяти разных людей, которые попадают в неожиданные для себя места. Каждая локация — это главный источник вдохновения каждого героя. Для вокалиста шотландской рок-группы Primal Scream — Бобби Гиллеспи, этим источником стал Танжер — крупный портовый город в Марокко. Бобби отправился туда дабы исследовать жизнь писателя и активиста Жана Жене.

Подготовила: Екатерина Горбенко