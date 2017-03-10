Новости моды

Итальянский бренд Marni представит детскую игровую площадку во время миланской недели дизайна

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Со 2-о по 9-е апреля итальянский бренд Marni представит детскую игровую площадку в рамках недели дизайна в Милане. Популярная марка наполнит выставочную зону в пространстве Viale Umbria яркими скульптурами, вдохновленными игрушками. Специальная площадка будет открыта для всех посетителей и украшена разноцветными колесами, кольцами, корзинами, стульями и табуретами, которые изготовлены вручную колумбийскими женщинами, использующих в своей работе традиционные ремесленные навыки. Среди задействованных материалов: металл, окрашенная древесина и плетенный ПВХ.

Часть выручки от продажи объектов, созданных ограниченным тиражом, будут направлены в благотворительный фонд Marni OTB Only The Brave Foundation, а затем переданы в итальянскую ассоциацию Piccolo Principe — некоммерческое учреждение в городе Варесе, которое заботится о детях до 5-и лет. Напомним, во время прошлогодней миланской выставки мебели бренд Marni превратил многофункциональное пространство в зал Marni Ballhaus. В течение недели все представленные предметы, изготовленные вручную колумбийскими женщинами, были проданы.

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Подготовила: Екатерина Горбенко

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