Итоги 2016: лучшие фильмы о любви, семье, борьбе за жизнь и инопланетных силах

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До Нового года остается все меньше дней. Чтобы вы провели их с пользой, предлагаем проверить, все ли лучшие премьеры 2016 года вы успели увидеть – именно такой топ самых стильных кинофильмов с захватывающими сюжетами составил американский Vogue. Рейтинги фильмов всегда будут спорными относительно объективности, но эти картины гарантированно подарят вам несколько часов эстетического удовольствия и заставят задуматься о жизненных вопросах под оригинальным углом.

Тони Эрдманн, Марен Аде

Фильм, который моментально превратил своего создателя в звезду кинематографа. Трогательная и непростая история человека, который на склоне лет пытается наладить отношения с уже взрослой дочерью, точно заставит зрителя смеяться и плакать.

О. Джей: Сделано в Америке, Эзра Эдельман

Многосерийный документальный фильм о рождении звезды О.Джей. Симпсона и его не менее невероятном падении с Олимпа славы. Картина затрагивает все животрепещущие темы, которые волнуют современное американское общество: расизм, сексуальные отношения, финансовый кризис, классовое противостояние, и показывает, как они могут сломать личность, не обретшую в путанных сложностях этого мира свою индивидуальность.

Лунный свет, Барри Дженкинс

История человека, рассказанная в трех коротких новеллах о трех периодах его жизни, в каждом из которых персонажа играет новый актер. Авторская манера съемки превратила картину в художественный шедевр, а жизненный путь мальчика, растущего в семье наркоманов, который находит способ выбраться из нищеты и, в ходе мучительных поисков своего «я» все-таки принимает себя, тронула сердца публики.

Женщины ХХ века, Майк Миллс

70-е года прошлого века для культуры и социальных устоев общества оказались переломными. Именно этому периоду, а, конкретнее, судьбам нескольких женщин, которые развиваются на фоне глобальных социальных революций и потрясений, посвящена картина. Каждая из трех героинь мечтает обрести любовь и свободу, а режиссер тонко подводит зрителей к мысли о том, как они и их поколение повлияло на мир, в котором мы теперь живем.

Ла-Ла Ленд, Дэмьен Шазелл

Картина посвящается «бесстрашным мечтателям», и именно таких героев создали на экранах Эмма Стоун и Райан Гослинг. Говорят, что, если американская киноакадемия не примет решение в пользу более серьезного победителя, у этой картины есть все шансы получить премию Оскар. История любви, которая сначала спасает персонажей от безысходности и подталкивает к новым свершениям, но потом начинает рушиться вследствие своих же достижений – успеха и славы.

Прибытие, Дени Вильнев

Необычный фильм о космическом вторжении пришельцев: в этой картине никто не пытается взорвать Белый дом или установить контроль над человечеством. Задачи силы, прибывшей на Землю, неизвестны. Двое главных героев призваны стать «переводчиками» между человечеством и космическими гостями, и в ходе их взаимодействия затрагивают десятки околонаучных тем разности языков, представлений о мире и неоднозначности всего, что мы привыкли называть очевидной реальностью.



Подготовила Александра Даруга