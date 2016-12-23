Итоги 2016: Лучшие коллаборации брендов

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Коллаборации в модной индустрии — один из самых популярных способов привлечь неохваченную аудиторию и продвинуть новые идеи. В этом году результаты совместной работы представили такие бренды, как Kenzo с H&M, Gigi Hadid и Tommy Hilfiger, Christopher Kane и Crocs и другие. Подводя итоги 2016 года, редакция FW-Daily составила список самых успешных и запоминающихся коллабораций уходящего года.

Raf Simons и The Robert Mapplethorpe Foundation

Весной этого года стало известно, что бывший креативный директор модного Дома Dior Раф Симонс покажет свою новую коллекцию во Флоренции в сотрудничестве с организацией, которая занимается развитием наследия американского фотографа Роберт а Мэпплторпа. Почти на каждом предмете из коллекции были представлены работы фотографа, доступ к которым был открыт Симонсу. На время шоу моделям сделали пышные кучерявые локоны, что при жизни Мэпплторпа было его главной изюминкой. Вся линия одежды была лаконичной и притягательной за счет цветовых решений — в точности, как и работы американского фотографа.

Gucci и GucciGhost

Чтобы стать более известным среди миллениалов, креативный директор итальянского бренда Gucci Алессандро Микеле не только привлекал в рекламные ролики панков, переосмысливал контрабандные футболки 80-х, но и сотрудничал с уличным художником Тревором Эндрю. Вскоре молодого парня прозвали Gucci Ghost. Микеле предложил Тревору вместе разработать осеннюю коллекцию для бренда. Как и ожидалось, художник в присущей ему манере совместил небрежные элементы уличного творчества и эклектичную манеру стиля Gucci. Именно с начала их коллаборации молодая аудитория прильнула к неординарным идеям бренда. Напомним, что ранее совместно с Тревором они создавали лимитированную коллекцию не для подиумов, в которую вошли шелковые шарфы, чехлы для iPhone, сумки и слиперы с граффити-принтом . Похоже, что такой подход очень нравится покупателям, ведь судя по отчету с последних Недель моды, почти каждый street-style образ включал в себя продукт от Gucci.

Rihanna и Manolo Blahnik

В этом году американская поп-исполнительн ица Рианна была мастером на все руки. Успешный альбом, который держался в топах не одну неделю, собственная коллекция совместно с Puma и коллаборация с люксовым брендом обуви Manolo Blahnik. Сотрудничество породило коллекцию из шести пар обуви на шпильке, которая получила название Denim Desserts. Самым узнаваемым экземпляром стали высокие ботфорты с ремнем в духе дикого запада. Именно эта модель сверкала в видео Дженнифер Лопес «Ain’t your Mama». Лимитированную коллекцию из 45 пар можно было приобрести лишь в нескольких магазинах Лондона, Гонконга и Нью-Йорка.

Christopher Kane и Crocs

Одной из самых необычных коллабораций года называют сотрудничество Кристофера Кейна и обувной компании Crocs. Результаты работы британский модельер представил на лондонской Неделе моды сезона весна-лето 2017. Общей темой коллекции выступил контраст между старым и новым, уродливым и прекрасным. Именно пластиковая обувь от Crocs, которые до этого можно было надеть только дома или в бассейн, передали приземленное настроение коллекции. Все пары были украшены небольшими камнями и представлены в природных оттенках и текстурах.

Tommy Hilfiger и Gigi Hadid

Еще в конце 2015 года американский бренд Tommy Hilfiger заявил, что собирается привлечь новых покупателей и готовит коллекцию с уже тогда популярной it-girl и моделью Джиджи Хадид. На протяжении всего 2016 марка продвигала не только совместную линию одежды Gigi by Tommy Hilfiger, но и выпускала парфюм, который Хадид часто рекламировала в социальных сетях, чем увеличивала внимание к бренду. Для молодой модели это был первый опыт работы над линией одежды. В осенне-зимней 2016 коллекции были представлены пальто, джемперы, джинсы, куртки, комбинезоны, кардиганы и платья. Ключевыми мотивами стал спортивный стиль и морская тематика.

Kenzo и H&M

Кажется, что ни один год не обходится без сотрудничества масс-маркет магазина H&M с самыми известными дизайнерами и Модными домами. За последние 10 лет торговая марка успела поработать с Карлом Лагерфельдом, Мэтью Уильямсоном, Isa bel Marant, Alexande r Wang, Marni, Bal main и совсем недавно с японским брендом Kenzo. Дизайнеры Умберто Леон и Кэрол Лим выпустили ряд экзотичных вещей с необычными сочетаниями, которые возвращают нас ко времени, когда основатель Модного дома Кензо Такада только начинал свою карьеру. Это и анималистичные принты, и неоновые цвета, и тропические мотивы. В коллекции также много, казалось бы, несочетаемых комбинаций, например, принтов зебры и леопарда.

Vetements коллекция S/S 2017

Нарушать многолетние традиции модной индустрии для парижского бренда Vetements— одно наслаждение. В рамках кутюрной Недели моды в Париже креативный директор Модного дома Демна Гвасалия поразил гостей коллаборациями с 18 марками: Levi’s Brioni, Perfecto, Schott, Levis, Comme Des Garcons Shirt, Reebok, Canada Goose, Dr. Martens, Alpha Industries, EASTPAK Luchesse, Manolo Blahnik и другими. Гвасалия предложил создать что-то особенное, но придерживаясь эстетики Vetements. Результат удивил разнообразием новых образов в сочетании с известными приемами Гвасалии. Неизменными элементами остались oversized куртки и бомберы, а также сапоги, которые легко смогут заменить брюки, и асимметричные рубашки. Неожиданным стало использование полупрозрачных тканей и страз, которые привнес в образы бренд Juicy Couture.

Rodarte и & Other Stories

Одежду от американского Модного дома Rodarte может позволить себе не каждый, поэтому основательницы марки, сестры Кейт и Лаура Малливи, решили сделать коллаборацию с сетью люксовых магазинов & Other Stories. Весной этого года в продажу поступили кожаные юбки и обувь, выполненные в технике пэчворк, блузы в пижамном стиле и платья-халаты. Дизайнеры сдержали обещание и, вдохновившись видами Лос-Анджелеса, отобразили их в своей коллекции. «В первую очередь мы думали о способе жизни девушки из запада. Главным было создать одежду, которая подойдет как для дня, так и для вечера», — говорит Лаура Малливи.

Подготовила Иванна Петрович, Екатерина Горбенко