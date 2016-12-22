Итоги 2016: лучшие новые сериалы, которые вы еще успеете посмотреть

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В развитии киноиндустрии наступил момент, когда сериалы из разряда «низшего» формата превратились в полноценные произведения киноискусства, по сложности декораций, сюжетов и уровню актеров равные полнометражным голливудским фильмам. Сегодня мы рассказываем про 5 ярких мини-премьер 2016 года, которые у вас есть время увидеть до праздников.

Война и мир (War and Piece)

Легендарные книги уровня «Войны и мира» всегда сложно экранизировать, и тем более невозможным кажется уместить повествование такого объема в рамки одной картины. Поэтому все попытки перевести историю о Пьере Безухове, Наташе Ростовой и Андрее Болконском на язык кино обычно реализовались посредством сериалов: всем известен советский вариант Сергея Бондарчука, а также американский сериал 1958 года, снятый Кингом Видором. В 2016 британцу Тому Харперу тоже удалось создать качественный продукт: красота декораций и костюмов не затмевает сюжетные линии исторической мелодрамы, отдельного упоминания заслуживает саундтрек, созданный Мартином Филиппсом.

Молодой Папа (The Young Pope)

Масштаб актеров первой величины, согласившихся сняться в сериале, впечатляет: главные роли здесь исполняют Джуд Лоу, Дайан Китон, Людвин Санье. Добавьте к этому сюжет о сумасбродном главе церкви, который непредсказуемостью, умом и своеволием очень напоминает полюбившихся миру Доктора Хауса и Шерлока Холмса, и композиционные цветовые решения, по красоте которых легко узнается авторский почерк Паоло Соррентино. В итоге получается 10-серийная история, каждый кадр которой вдохновлен картинами легендарных художников, виды Ватикана, пышных храмов и итальянской природы, а также захватывающую историю, которая емко определяется слоганом фильма «His religion is revolution» (Его религия – революция).

Корона (The Crown)

Новый сериал Netflix, повествующий о первых годах правления Елизаветы II, считается самым дорогим проектом канала на данный момент: по слухам, он обошелся создателям в $130 миллионов. Не в последнюю очередь из-за костюмов: одна только реплика свадебного платья королевы стоит около $37 000, а созданием нарядов занимался департамент со штатом в 50 человек. Благодаря этому на экране была чудесно воссоздана эпоха тех времен, а дизайнеру костюмов «Короны» Мишель Клаптон за ее работу пророчат как минимум еще одну премию BAFTA.

Ночной администратор (The Night Manager)

Когда основой сценария становится книга Джона ле Карре, можно с уверенностью ожидать напряженного приключенческого сюжета. Главными героями темной детективной истории, которую в этом году презентовали на Берлинском кинофестивале исполнили два звездных актера: Хью Лори и Том Хиддлстон. Мини-сериал, получивший премию «Эмми» как лучший сериал и лучшую режиссерскую работу года, вводит зрителя в идеальное состояние саспенса, а профессиональная игра и визуальные решения позволили по праву получить место в этом топе.

Мир Дикого Запада (Westworld)

Сериал, который вышел в 2016 году уже получил титул «второй «Игры престолов»». Захватывающий сюжет разворачивается в одном из вариантов реальности будущего, где люди и роботы начали между собой войну. Цветовые решения, основанные на противопоставлении холода и огня, старины и современности, подчеркивают и усиливают необычность футуристичного мира, созданного Джонатоном Ноланом. Сериал является римейком одноименного фильма прошлого века, и изначально планировалось, что его режиссером станет Квентин Тарантино. Однако и Нолану удалось создать многосерийную сагу, по качеству, эстетике и сюжету соответствующую уровню голливудских фильмов.

Автор Александра Даруга