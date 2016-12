Итоги 2016: Пары, которые больше не вместе

0 0 0

Этот год ознаменовался одними из самых громких разрывов. Пары, которые были примером для подражания, сплошь и рядом разрывали свои отношения, чем шокировали поклонников. Редакция FW-Daily предлагает вспомнить, какие звездные пары радовали своими появлениями на красных дорожках, но, к сожалению, больше не вместе.

Белла Хадид и The Weeknd

Модель Белла Хадид и канадский музыкант The Weeknd, настоящее имя которого Абель Макконен Тесфе, расстались после полутора лет отношений. Роман звездной пары начался в апреле 2015 года, когда 20-летней модели предложили разработать дизайн музыкального альбома «Beauty Behind the Madness». Причиной расставания стала банальная нехватка времени. Из-за загруженного графика влюбленные виделись редко. Белла сосредоточилась на модельной карьере, а The Weeknd занялся продвижением своего нового альбома «Starboy». Напомним, что ранее они брали перерыв в отношениях, возможно и в этот раз все обойдется.

Мэрайя Кэри и Джеймс Пакер

В январе этого года американская певица Мэрайя Кэри заявила о своей помолвке с бизнесменом Джеймсом Пакером. Почти после года отношений возлюбленные официально заявили, что больше не вместе. Друзья 46-летней певицы утверждают, что причиной расставания послужила расточительность и публичность Кэри, что, в свою очередь, доставляло дискомфорт Пакеру. Однако совсем недавно бизнесмен был замечен на одном из концертов певицы в рамках ее европейского тура в Глазго. Возможно, история имеет свое продолжение?

Анджелина Джоли и Брэд Питт

О разводе супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта говорили, как о конце эпохи. Самая романтичная пара XXI века расторгла 12-летние отношения по инициативе Джоли, которая подкрепила свое решение словами: «непримиримые разногласия в вопросах воспитания детей». Заявление о расторжении брака было подписано 15 сентября. Актриса потребовала полной опеки над шестью детьми и отказалась от финансового обеспечения со стороны бывшего мужа. По словам обоих, они сделали это «ради сохранения здоровья семьи». Напомним, что звездная пара начала встречаться в 2004 году на съемках фильма «Мистер и Миссис Смит».

Леди Гага и Тейлор Кинни

После 5 лет отношений американской певицы Леди Гаги с актёром Тейлором Кинни, они взяли перерыв. Такие слухи распространились после того, как Гага была замечена без обручального кольца, подаренного ей Кинни на помолвку. Также пара больше не появляется на публике вместе. Свой день рождения Тейлор праздновал без возлюбленной. Напомним, что их отношения завязались во время съемок клипа на песню «You and I» в 2011 году, когда певица пригласила актёра сыграть главную роль. После откровенных сцен пара сразу же почувствовала друг к другу влечение.

Тейлор Свифт и Кэлвин Харрис

Союз британского диджея Кэлвина Харриса и американской певицы Тейлор Свифт распался после года отношений. «Между ними никогда не было ссор, и никто никому не изменял. Они разошлись тихо и мирно, без скандалов», — сообщает журнал People. Весь год пара не уставала радовать поклонников милыми фото с совместного празднования рождественских каникул с семьей Тейлор на горнолыжном курорте Вейл в штате Колорадо, Нового года в Лас-Вегасе и отпуска на островах. Бытует мнение, что именно из-за пресности в отношениях Харрис расстался с Тейлор.

Джонни Депп и Эмбер Херд

Скандальный брак двух актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд распался после почти 6 лет отношений. Их роман завязался на съемочной площадке фильма «Ромовый дневник», где они играли роль возлюбленных. Брюс Робинсон, режиссер фильма, рассказал репортерам, почему Эмбер привлекла 50-летнего Деппа: «Джонни — охотник. Такая девушка как Эмбер его сразу привлекла. Он долго ее добивался. Херд — это Джонни Депп, только в юбке». Недолго думая, актер покинул свою гражданскую жену Ванессу Паради и двоих детей после 14 лет совместной жизни. В 2014 он предложил Эмбер руку и сердце, а годом спустя, отметил свадьбу на личном острове Little Halls Pond Cay. Все шло хорошо, пока девушка не заявила, что Депп ее избивает, что вызвало противоречивые мнения. Одни ей верили, другие осуждали за ложь, но результат не заставил себя ждать — уже через несколько месяцев они официально разошлись.

Подготовила: Иванна Петрович, Екатерина Горбенко