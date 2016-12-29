Итоги 2016: Самые успешные сестры в модельном бизнесе

С приходом сестер Джиджи и Беллы Хадид в модельный бизнес многие совместные съемки девушек стали моментально увеличивать продажи брендов. Несмотря на то, что модели смогли популяризировать подобный вид сотрудничества, до наступления эры Хадид многие модели использовали подобных ход. К примеру, близняшки из Британии Рут и Мэй Белл участвовали в фотосъемках для французского Дома Dior, британской марки Burberry и ряда глянцевых журналов. Девушки отлично контрастируют друг с другом, ведь у Рут более брутальных образ, а у Мэй — нежный.
Однако Белла и Джиджи стали наиболее известным тандемом супермоделей. За последний год они появлялись вместе на красных дорожках, в рекламных кампейнах французского бренда Balmain, ходили по одному подиуму на Неделях моды, шоу Victoria’s Secret и неустанно поддерживали друг друга во всех начинаниях. Редакция FW-Daily предлагает вспомнить всех сестер в модельном бизнесе и выяснить, кто из них стали наиболее успешными в модельном бизнесе в 2016 году.
Ruth and May Bell
Cara and Poppy Delevingne
Lily and Ruby Aldridge
Simi and Haze Khadra
Madison and Ella Stubbington
Kendall Jenner and Kim Karshasian
Bella and Gigi Hadid
Margaret and Rainey Qualley
Anastassia and Jennifer Bianchi
Подготовила: Иванна Петрович, Екатерина Горбенко