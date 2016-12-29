Личности

Итоги 2016: Самые успешные сестры в модельном бизнесе

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С приходом сестер Джиджи и Беллы Хадид в модельный бизнес многие совместные съемки девушек стали моментально увеличивать продажи брендов. Несмотря на то, что модели смогли популяризировать подобный вид сотрудничества, до наступления эры Хадид многие модели использовали подобных ход. К примеру, близняшки из Британии Рут и Мэй Белл участвовали в фотосъемках для французского Дома Dior, британской марки Burberry и ряда глянцевых журналов. Девушки отлично контрастируют друг с другом, ведь у Рут более брутальных образ, а у Мэй — нежный.

Однако Белла и Джиджи стали наиболее известным тандемом супермоделей. За последний год они появлялись вместе на красных дорожках, в рекламных кампейнах французского бренда Balmain, ходили по одному подиуму на Неделях моды, шоу Victoria’s Secret и неустанно поддерживали друг друга во всех начинаниях. Редакция FW-Daily предлагает вспомнить всех сестер в модельном бизнесе и выяснить, кто из них стали наиболее успешными в модельном бизнесе в 2016 году.

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Cara and Poppy Delevingne

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Lily and Ruby Aldridge

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Simi and Haze Khadra

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Madison and Ella Stubbington

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Kendall Jenner and Kim Karshasian

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Bella and Gigi Hadid

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Margaret and Rainey Qualley

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Anastassia and Jennifer Bianchi

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Подготовила: Иванна Петрович, Екатерина Горбенко

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