Итоги 2016: Самые успешные сестры в модельном бизнесе

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С приходом сестер Джиджи и Беллы Хадид в модельный бизнес многие совместные съемки девушек стали моментально увеличивать продажи брендов. Несмотря на то, что модели смогли популяризировать подобный вид сотрудничества, до наступления эры Хадид многие модели использовали подобных ход. К примеру, близняшки из Британии Рут и Мэй Белл участвовали в фотосъемках для французского Дома Dior, британской марки Burberry и ряда глянцевых журналов. Девушки отлично контрастируют друг с другом, ведь у Рут более брутальных образ, а у Мэй — нежный.

Однако Белла и Джиджи стали наиболее известным тандемом супермоделей. За последний год они появлялись вместе на красных дорожках, в рекламных кампейнах французского бренда Balmain, ходили по одному подиуму на Неделях моды, шоу Victoria’s Secret и неустанно поддерживали друг друга во всех начинаниях. Редакция FW-Daily предлагает вспомнить всех сестер в модельном бизнесе и выяснить, кто из них стали наиболее успешными в модельном бизнесе в 2016 году.

Ruth and May Bell

Cara and Poppy Delevingne

Lily and Ruby Aldridge

Simi and Haze Khadra

Madison and Ella Stubbington

Kendall Jenner and Kim Karshasian

Bella and Gigi Hadid

Margaret and Rainey Qualley

Anastassia and Jennifer Bianchi

Подготовила: Иванна Петрович, Екатерина Горбенко