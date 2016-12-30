Итоги года Дарьи Шаповаловой

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2016 год вышел непростым для всего мира, и модную индустрию в том числе затронул ряд существенных изменений. Как они скажутся на развитии украинского fashion-рынка – покажет время, но сейчас я вижу, что мы движемся в правильном направлении роста, развития и совершенствования. Не затрагивая творческую сферу трендов, я хочу подвести итоги уходящего года, касающиеся практической стороны моды и самых главных модных событий, которые повлияли на индустрию моды Украины в 2016 году.

В декабре открылся ЦУМ. Все с нетерпением ждали презентации обновленного универмага, его создателями была проделана огромная работа. Прекрасно, что в Киеве появился крупнейшая площадка люксового ретейла, на которой, к тому же, широко представлены украинские бренды. Уверена, что ЦУМ сильно изменит правила местного модного бизнеса.

Пора в ЦУМ: главный универмаг страны открыл двери

Дождались: ЦУМ открыли

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Важным событием в Украинский моде 2016 года стала смена главных редакторов практически всех модных печатных изданий страны. Технологии и диджитал-сфера идут вперед, бумажный глянец борется за существование, и поэтому кадровые перестановки во многом связаны с планами по реорганизации работы издательских домов. Также, смена поколений редакторов я считаю неизбежным процессом и это подстегнёт развитие местной индустрии.

Ольга Сушко стала новым главным редактором Vogue

Ульяна Бойко займет место главного редактора L`Officiel Украина

Теперь официально: Наталия Мирошниченко стала главным редактором журнала P!nk

Константин Путиленко назначен главным редактором Marie Claire Украина

3. В конце 2016 года стало известно о датах проведения Ukrainian Fashion Week в сезоне осень-зима 2017. Организаторы изменили своим привычным правилам проводить UFW после международных недель моды, и придвинули даты «вплотную» к объявленным нами раннее датам проведения Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. По сути, мы постепенно приходим к тому, что две украинские недели моды “объединяются” в одну. С нетерпением жду начала февраля чтобы увидеть, как именно эти смены графиков отразятся на украинских модных медиа и брендах.

Ukrainian Fashion Week объявила даты следующего сезона

Ретейлеры занялись выпуском собственных брендов — так, в компании Asthik показали коллекцию пуховых курток Ienki Ienki, компания Helen Marlen запустила собственную линию обуви. Это очень понятное развитие событий, ведь контроль своих марк-апов и поставок выгоднее импорта товаров.

После успеха вышиванок Vita Kin ни один Украинский дизайнер не выстрелил на мировом рынке так громко и уверенно, но все больше местных брендов стали пробовать заниматься экспортом. Во время недели моды в Париже украинского дизайнера на улице встретить проще, чем в Киеве; количество шоурумов в мировой столице моды с отечественными брендами растёт — у одних пока что получаются красивые вечеринки и отсутствие байеров, у других — красивый стрит-стайл (и отсутствие байеров), — но все это — исключительно положительный результат того, что украинские дизайнеры стали «think big».

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Фото — Iana Tokarchuk

Make-up: Dasha Taivas