Личности, Мода

Иванка Трамп уходит из собственного бренда одежды

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Иванка Трамп, дочь новоизбранного президента Америки, была основателем и креативным директором собственного бренда одежды. В сравнении с маркой ювелирных украшений жены Трампа Мелании, вещи от Ivanka Trump продаются довольно успешно: они представлены в таких люксовых ретейлах как Macy’s и Nordstrom.

На днях Иванка объявила о решении оставить свой бренд: он продолжит существовать, но уже не под ее руководством. Также Иванка покидает пост вице-президента Trump Organization, компании, которая контролирует такие направления бизнеса Дональда, как недвижимость, отели и гольф-клубы. Возможно, решения оставить свои занятия бизнесом Иванку вынудил тот факт, что ее муж, Джаред Кушнер, был недавно назначен старшим советником нового Президента США.

Подготовила Александра Даруга

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