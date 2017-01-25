Издание Condé Nast может быть продано конкурентам

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С 1959 года владельцами журнального издательства Conde Nast является семья Ньюхаус. Анонимные источники сайта WWD сообщают, что при заинтересованности обеих сторон, компания скоро может быть выставлена на продажу, а сделку будет курировать директор по развитию Conde Nast Джим Нортон. По слухам, больше всех в покупке компании на данный момент заинтересован издательский дом Hearst Communications, владеющий Elle, Harper’s Bazaar, Seventeen, Marie Claire и несколькими другими глянцевыми изданиями.

Сейчас все силы компании Conde Nast International, у которой совсем недавно сменился президент, брошены на развитие digital-направления журналов. Также появилась информация о том, что редакции изданий Conde Nast Allure, Brides и Glamour вскоре могут быть объединены.

Подготовили Яна Борисова, Александра Даруга