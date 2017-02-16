Драпировки, мех и перья в коллекции J.W.Anderson FW 17-18

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Глядя на новую коллекцию дизайнера Джонатана Андерсона далеко не сразу можно понять, какой замысел был положен в ее основу. Коллекция действительно нуждается в объяснении, а созерцания здесь просто недостаточно. Сам креативный директор J.W.Anderson называет свою осенне-зимнюю коллекцию “Über-feminine”(Очень женственной) указывая перед началом шоу на снимки моделей. Каждый образ имеет определенный замысел, идею и название. Экспериментов в новой коллекции более чем достаточно: Джонатан использует абсолютно новые для себя материалы, силуэты, аксессуары, которые привносят особое разнообразие.

Одним из смелых решений стало сочетание страусиных перьев с насыщенно-красной тканью с серым узором, а также тканью металлического оттенка на воротнике, которая по своей структуре напоминает кольчугу. Любимый прием дизайнера — асимметрия также не остался без внимания. Несколько выходов моделей в асимметричных платьях с неровными подолами юбок сопровождался техникой пэчворк — лоскутного шитья, который в результате формирует текстильную мозаику. Образы сопровождались высокими черными сапогами, белоснежными туфлями либо более спортивной обувью бежевого оттенка со шнуровкой. Глядя на все это разнообразие, коллекция не вызывает чувство разрозненности и все благодаря гармонии цветовой палитры, а также смелым решениям в фасонах и крое.

Подготовила: Екатерина Горбенко