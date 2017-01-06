Juicy Couture выпустил эксклюзивную коллекцию для Topshop

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Специальная коллекция велюровых спортивных костюмов доступна исключительно в магазине Topshop в самом центре Лондона, на Oxford Circus, а также на официальном сайте ретейлера.

Несмотря на скептическое отношение к, казалось бы, отжившей свое тенденции athleisure, продажи спортивных костюмов все еще держатся на высоком уровне. Неудивительно, что руководство Topshop приняло решение связаться с брендом, который следовал известному тренду еще до того, как для него придумали специальное название.

Новая коллекция включает в себя знаковую для Juicy Couture базу – велюровые худи и брюки-джоггеры как с логотипом бренда, так и без него. Вещи будут доступны в розовом, черном, оливково-зеленым, чернильно-аметистовом и других популярных цветах сезона.

Цены варьируются от £99 за пару брюк до £160 за худи со знаковым логотипом Juicy Couture.

Подготовила Анастасия Малая