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Как будет выглядеть мужская коллекция Энтони Ваккарелло для Saint Laurent

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В феврале 2017 года дизайнер Энтони Ваккарелло представит свою первую мужскую коллекцию для французской марки одежды Saint Laurent. В связи с этим, на днях дизайнер поделился первыми снимками, созданными фотографом Кольер Шорр, который ранее снимал для Saint Laurent короткий провокационный видеоролик под названием #YSL04 — Evening Part 1. На снимках появился актер Лукас Ионеско, а также сын французской актрисы Евы Ионеско — Теодор. Помимо фотографий, бренд представил короткий видеоролик, созданный в коллаборации с Натали Кангилем.

Подготовила Екатерина Горбенко

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