Здоровье и фитнес, Красота, Стиль жизни

Как быть сильной, независимой и высыпаться. Топ средств для спокойного сна

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Хроническая усталость, стресс, напряженные будни, смена часовых поясов. Все это вперемешку или по отдельности. Наконец-то добравшись до кровати, вы еще долго не можете расслабиться, думая о прошедшем дне, заново переигрывая все события, а когда заканчиваете размышления, то на часах уже полшестого утра? Просыпаетесь помятыми и отекшими, очень завидуете спящей красавице и идете делать кофе покрепче ?

Систематический недосып по-научному называется инсомния и может привести к ужасающим последствиям: ослабить организм и отнять все силы, которые так нужны весной, чтобы покорять новые вершины.
Уснуть как младенец вам помогут спреи для сна, достаточно просто распылить их на подушку и через пару минут вы будете смотреть красочные сны. Гели для душа с успокаивающими маслами лаванды, нероли, герани и апельсина или эти же масла в чистом виде, которые наносятся на виски или подогреваются в аромалампе.

С заботой о вашем сладком сне, редакция FW-Daily сделала подборку спреев и масок для сна, эфирных масел и успокаивающих гелей для душа, которые помогут расслабиться в конце рабочего дня, проснуться воодушевленными и полными сил.

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Спрей для сна Bath and Body Works
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Маска для сна Talika’s Eye Dream
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Маска для сна Lovelyart
Эфирное масло лаванды ArtNaturals
Эфирное масло лаванды ArtNaturals
Спрей для сна This Works
Спрей для сна This Works
Ночная маска для лица Lancôme
Ночная маска для лица Lancôme
Ароматический мист L'Occitane
Ароматический мист L’Occitane
Успокаивающий гель для душа Le Petit Marseillais
Успокаивающий гель для душа Le Petit Marseillais

Подготовила Янина Борисова

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