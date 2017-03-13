Как быть сильной, независимой и высыпаться. Топ средств для спокойного сна

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Хроническая усталость, стресс, напряженные будни, смена часовых поясов. Все это вперемешку или по отдельности. Наконец-то добравшись до кровати, вы еще долго не можете расслабиться, думая о прошедшем дне, заново переигрывая все события, а когда заканчиваете размышления, то на часах уже полшестого утра? Просыпаетесь помятыми и отекшими, очень завидуете спящей красавице и идете делать кофе покрепче ?

Систематический недосып по-научному называется инсомния и может привести к ужасающим последствиям: ослабить организм и отнять все силы, которые так нужны весной, чтобы покорять новые вершины.

Уснуть как младенец вам помогут спреи для сна, достаточно просто распылить их на подушку и через пару минут вы будете смотреть красочные сны. Гели для душа с успокаивающими маслами лаванды, нероли, герани и апельсина или эти же масла в чистом виде, которые наносятся на виски или подогреваются в аромалампе.

С заботой о вашем сладком сне, редакция FW-Daily сделала подборку спреев и масок для сна, эфирных масел и успокаивающих гелей для душа, которые помогут расслабиться в конце рабочего дня, проснуться воодушевленными и полными сил.

Подготовила Янина Борисова