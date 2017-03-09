Как это было: Закулисье показа VALENTINO FW 17-18

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Сложная вышивка, аппликация, работа с цветным мехом и кожей — из сезона в сезон креативный директор итальянской марки Valentino Пьерпаоло Пиччоли неторопливо сохраняет в своих коллекциях характерные черты и ДНК бренда. В осенне-зимнем сезоне дизайнер представил ряд женственных, романтических образов, наполненных прямыми силуэтами, фактурными оборками и динамичным паттерном. Редакция FW-Daily предлагает детально рассмотреть, как происходила подготовка к шоу Valentino FW 17-18, которое состоялось на днях в рамках парижской недели моды.

Подготовила: Екатерина Горбенко