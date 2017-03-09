Коллекции

Как это было: Закулисье показа VALENTINO FW 17-18

Screen Shot 2017-03-11 at 12.27.24 AM
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Сложная вышивка, аппликация, работа с цветным мехом и кожей — из сезона в сезон креативный директор итальянской марки Valentino Пьерпаоло Пиччоли неторопливо сохраняет в своих коллекциях характерные черты и ДНК бренда. В осенне-зимнем сезоне дизайнер представил ряд женственных, романтических образов, наполненных прямыми силуэтами, фактурными оборками и динамичным паттерном. Редакция FW-Daily предлагает детально рассмотреть, как происходила подготовка к шоу Valentino FW 17-18, которое состоялось на днях в рамках парижской недели моды.

Подготовила: Екатерина Горбенко

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

111

25 аксессуаров с недели моды в Париже

222

25 пар обуви с недели моды в Париже

00-social

Instagram-отчет: Показ FENTY X PUMA by Rihanna FW17-18 в Париже