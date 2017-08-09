Как миллениалы относятся к винтажной одежде

Социальные сети изменили мнение общества о винтажной одежде. С Facebook и Instagram, которые позволяют архивировать воспоминания в виде фото и видео, мы не испытываем такую сильную ностальгию, как прошлое поколение. В моде это проявляется в желании включить в тренды эстетику 2000-х. Но что это значит для винтажного шоппинга?

«Говорят, миллениалы не думают о прошлом, они думают о будущем. Однако я уверена, что всегда есть люди, которые выделяются из общей массы и способны переосмыслить старые вещи и дать им новую жизнь», – рассказывает 72-летниий дизайнер Норма Камали.

Согласно последним исследованиям колледжа LIM, более 62% опрошенных в возрасте от 18 до 35 лет считают новизну и уникальность главными причинами для покупки.

Результаты доказывают, что иногда уникальность молодое поколение ищет в винтажных магазинах и на секонд-хендах. Чтобы образ не напоминал неудачную попытку выглядеть стильно, старые вещи они сочетают с моделями из масс-маркета или дизайнерскими комплектами.

«Винтаж – просто более элегантная версия для словосочетания «старая одежда». Возможно, должно быть новое определение. Возраст сам по себе ничего не значит», – прокомментировала 95-летняя дизайнер и коллекционер Айрис Апфель.

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