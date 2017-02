Как на картинке: Лучшие показы Mercedes-Benz Kiev Fashion Days в иллюстрациях

0 0 0

Международная неделя моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days давно подошла к концу, но лучшие дизайнеры все еще продолжают получать приятные отзывы от гостей показов и собирать публикации самых известных международных СМИ. У редакции FW-Daily тоже есть свои любимчики. Сегодня мы представляем вам топ-7 иллюстрированных показов Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, которые впечатлили нас и запомнились нам особенно.

Marianna Senchina

В этом сезоне на смену надписям «Lolita» пришли новые «Dreams» и «Dreamgirl». Осенне-зимняя коллекция была посвящена мечтам и фантазиям. Дизайнер оставила самые узнаваемые приметы стиля марки Marianna Senchina: расписные ткани, вышивку, открытые плечи, узорчатые платья, которые воедино смешались с блеском аксессуаров — объемными серьгами, черными бантами, вплетенными в локоны волос, и поясами, подчеркивающими женственные силуэты талии. При этом Марианна продолжает развивать ДНК бренда, добавляя новые аксессуары и элементы. К примеру, головные уборы, авоськи, расшитые жемчужинами, а также мюлли с детализированной растительной вышивкой.

Litkovskaya

Лилия Литковская выбрала для своего показа совершенно неожиданную локацию – баскетбольный зал Института физкультуры. «Храм спорта», как назвала его сама Литковская, был выбран неспроста – дизайнер хотела передать дух героини новой коллекции, которая любит добиваться результата и не боится бросать мяч, зная, что он срикошетит назад. Элементы спортивной одежды можно увидеть в двусторонних бомберах из бордовой больньи с объемной вышивкой шелковыми нитями, а также платьях и боди из люрексового трикотажа. Материал с эффектом цифрового принта – лишнее напоминание о том, что современные технологии никогда не заменят такие реальные вещи, как сила воли и рвение необходимые в спорте.

Anna K

На создание осенне-зимней коллекции Anna K вдохновил фильм «Алиса в Стране Чудес». Выполненные в холодных зимних оттенках, образы из новой коллекции были будто бы покрыты инеем. Anna K использовала надписи Don’t love me Do, Eat me и Drink me, чтобы передать кокетливую и порой изменчивую натуру юной девушки.

Несмотря на холодную цветовую палитру коллекции, в качестве макияжа и декораций во время показа Anna K использовала лепестки живых цветов, что создало на подиуме по-настоящему сказочную атмосферу.

Anna October

Яркая палитра и изящные силуэты стали основными темами новой коллекции Anna October FW 17-18, который состоялся в пространстве советского здания «Дома Одежды». В этом сезоне дизайнер вдохновилась художественной экранизацией «Девять с половиной недель» 1986 года режиссера Эдриана Лайна, а также образом героини Элизабет, чью роль исполнила актриса Ким Бессинджер. Отсюда широкие плечи, брючные комплекты, джинсы-бананы с высокой талией, объемные рубашки в клетку и женственные платья с оборками и асимметрией.

WeAnnaBe

Свое вдохновение на этот раз дизайнер бренда WeAnnaBe Анна Сокол искала не в окружающем мире, а во внутреннем. Во главе всей коллекции стоит личность женщины, ее переживания, эмоции, внутренняя сила и слабость одновременно.

«Это манифест о праве выбора. Вне зависимости от национальности, расы, пола и других факторов, все мы имеем право свободно высказывать свое мнение и быть услышанными. И я хотела бы донести этот посыл посредством новой коллекции WeAnnaBe. В конечном счете, мода ведь объединяет и дает нам право выбора и самовыражения», — говорит Анна.

GIBSH

«Представьте себе молодую 16-летнюю девочку, которая хочет пойти на тусовку, но ей, как всегда, нечего надеть. Она берет свое старое платье, отрезает от него верх и вставляет туда любимую майку или футболку – она создает что-то новое, и это все хотят», – рассказывает Дмитрий Гибшман.

С выходом первой модели в зале зазвучал голос самого дизайнера. Если сначала слова были едва слышны – позже стало понятно, что разговоры велись именно об образах на подиуме. Модели, конструктора и швеи восхищались, делились эмоциями, рассказывали о своем детстве и удивлялись прямо во время показа.

Последним образом стала объемная шуба, выполненная из множества разноцветных футболок, которая уже в день показа появилась на странице Сары Майно, идеолога Vogue Talents и fashion-редактора Vogue Italia. Уже с первого показа на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days все 12 образов новой коллекции GIBSH опубликовал Vogue Runway.

Who is it?

Еще задолго до начала показа бренд представил превью коллекции, из которого стало известно, что основная идея линии – это глобальные проблемы экологии. Ведущими элементами почти каждого образа стали ироничные принты и надписи на пакетах из супермаркетов, а также характерные текстуры. В центре внимания — сумки, которые по форме схожи на полиэтиленовые пакеты, объемные декорированные куртки и длинные плащи золотистого цвета, которые помогли отобразить альтернативное отношение к проблеме экологии. Сочетания контрастных тканей, как например: шелка и рибана, люрекса и плотного трикотажа, нейлона и синтепона передали абсурдное состояние окружающей среды.

Иллюстрации: Nadine Samarina