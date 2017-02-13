Как на картинке: Лучшие показы Mercedes-Benz Kiev Fashion Days в иллюстрациях

Международная неделя моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days давно подошла к концу, но лучшие дизайнеры все еще продолжают получать приятные отзывы от гостей показов и собирать публикации самых известных международных СМИ. У редакции FW-Daily тоже есть свои любимчики. Сегодня мы представляем вам топ-7 иллюстрированных показов Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, которые впечатлили нас и запомнились нам особенно.
В этом сезоне на смену надписям «Lolita» пришли новые «Dreams» и «Dreamgirl». Осенне-зимняя коллекция была посвящена мечтам и фантазиям. Дизайнер оставила самые узнаваемые приметы стиля марки Marianna Senchina: расписные ткани, вышивку, открытые плечи, узорчатые платья, которые воедино смешались с блеском аксессуаров — объемными серьгами, черными бантами, вплетенными в локоны волос, и поясами, подчеркивающими женственные силуэты талии. При этом Марианна продолжает развивать ДНК бренда, добавляя новые аксессуары и элементы. К примеру, головные уборы, авоськи, расшитые жемчужинами, а также мюлли с детализированной растительной вышивкой.
Лилия Литковская выбрала для своего показа совершенно неожиданную локацию – баскетбольный зал Института физкультуры. «Храм спорта», как назвала его сама Литковская, был выбран неспроста – дизайнер хотела передать дух героини новой коллекции, которая любит добиваться результата и не боится бросать мяч, зная, что он срикошетит назад. Элементы спортивной одежды можно увидеть в двусторонних бомберах из бордовой больньи с объемной вышивкой шелковыми нитями, а также платьях и боди из люрексового трикотажа. Материал с эффектом цифрового принта – лишнее напоминание о том, что современные технологии никогда не заменят такие реальные вещи, как сила воли и рвение необходимые в спорте.
На создание осенне-зимней коллекции Anna K вдохновил фильм «Алиса в Стране Чудес». Выполненные в холодных зимних оттенках, образы из новой коллекции были будто бы покрыты инеем. Anna K использовала надписи Don’t love me Do, Eat me и Drink me, чтобы передать кокетливую и порой изменчивую натуру юной девушки.
Несмотря на холодную цветовую палитру коллекции, в качестве макияжа и декораций во время показа Anna K использовала лепестки живых цветов, что создало на подиуме по-настоящему сказочную атмосферу.
Яркая палитра и изящные силуэты стали основными темами новой коллекции Anna October FW 17-18, который состоялся в пространстве советского здания «Дома Одежды». В этом сезоне дизайнер вдохновилась художественной экранизацией «Девять с половиной недель» 1986 года режиссера Эдриана Лайна, а также образом героини Элизабет, чью роль исполнила актриса Ким Бессинджер. Отсюда широкие плечи, брючные комплекты, джинсы-бананы с высокой талией, объемные рубашки в клетку и женственные платья с оборками и асимметрией.
Свое вдохновение на этот раз дизайнер бренда WeAnnaBe Анна Сокол искала не в окружающем мире, а во внутреннем. Во главе всей коллекции стоит личность женщины, ее переживания, эмоции, внутренняя сила и слабость одновременно.
«Это манифест о праве выбора. Вне зависимости от национальности, расы, пола и других факторов, все мы имеем право свободно высказывать свое мнение и быть услышанными. И я хотела бы донести этот посыл посредством новой коллекции WeAnnaBe. В конечном счете, мода ведь объединяет и дает нам право выбора и самовыражения», — говорит Анна.
«Представьте себе молодую 16-летнюю девочку, которая хочет пойти на тусовку, но ей, как всегда, нечего надеть. Она берет свое старое платье, отрезает от него верх и вставляет туда любимую майку или футболку – она создает что-то новое, и это все хотят», – рассказывает Дмитрий Гибшман.
С выходом первой модели в зале зазвучал голос самого дизайнера. Если сначала слова были едва слышны – позже стало понятно, что разговоры велись именно об образах на подиуме. Модели, конструктора и швеи восхищались, делились эмоциями, рассказывали о своем детстве и удивлялись прямо во время показа.
Последним образом стала объемная шуба, выполненная из множества разноцветных футболок, которая уже в день показа появилась на странице Сары Майно, идеолога Vogue Talents и fashion-редактора Vogue Italia. Уже с первого показа на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days все 12 образов новой коллекции GIBSH опубликовал Vogue Runway.
Еще задолго до начала показа бренд представил превью коллекции, из которого стало известно, что основная идея линии – это глобальные проблемы экологии. Ведущими элементами почти каждого образа стали ироничные принты и надписи на пакетах из супермаркетов, а также характерные текстуры. В центре внимания — сумки, которые по форме схожи на полиэтиленовые пакеты, объемные декорированные куртки и длинные плащи золотистого цвета, которые помогли отобразить альтернативное отношение к проблеме экологии. Сочетания контрастных тканей, как например: шелка и рибана, люрекса и плотного трикотажа, нейлона и синтепона передали абсурдное состояние окружающей среды.
Иллюстрации: Nadine Samarina