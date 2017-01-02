Мода

Как почувствовать себя парижанкой: лучшие образы на зиму

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Пусть хоть камни с неба, вы никогда не встретите настоящую парижанку в смешной шапке с помпоном. Но точно также зимой вы не увидите ее и в облегающем коротком мини или с посиневшими от холода голыми ногами.

Наряду со своей утонченностью и элегантностью, французское чувство стиля несомненно удивляет своей практичностью. Редакция FW-Daily подготовила несколько простых советов, которые помогут правильно составить свой образ на зиму, добавить в него немного шика и почувствовать себя настоящей парижанкой.

 Уделяй внимание деталям

Вдохновившись примером основательницы онлайн-журнала Chic Muse, замени свои скучные черные плотные колготки на более элегантный и оригинальный вариант в мелкий горошек.

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Не забывай о линиях в одежде

Когда становится особенно холодно и приходит необходимость надевать на себя сразу несколько слоев – не стоит сразу искажать все линии своего тела кучей отдельных вещей. Французская модель Каролин де Мегрэ нашла отличный выход из ситуации, надев элегантный, но теплый комбинезон под длинное кашемировое пальто. К слову, совсем недавно она запустила собственный Интернет-портал о стиле, так что Каролин точно знает, о чем говорит.
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Не бойся носить жакет

Дочь бывшего главного редактора французского Vogue Джулия Рестуан-Ройтфельд на собственном примере показывает, что нет ничего страшного в том, чтобы набросить теплый жакет на вечернее платье. Такой ансамбль наоборот мгновенно придаст образу загадочности и немного рок-шика.

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Отдай предпочтение смокингу, а не мини

Когда дело доходит до вечеринок, не гонись за короткими коктейльными платьями или, наоборот, непрактичными нарядами в пол. К счастью, в наши дни отличной альтернативой для вечернего выхода может стать изысканный смокинг – именно он является воплощением настоящей французской элегантности. Блогер и звезда стрит-стайла Камиль Шарьер удачно демонстрирует, как не дрожать от холода на ковровой дорожке.

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Подготовила Анастасия Малая

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