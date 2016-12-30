Как празднуют Новый год украинские дизайнеры

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До Нового года осталось меньше двух дней. Кто-то уже может похвастаться тем самым новогодним настроением, кто-то все еще спешит закончить все, начатые в 2016-м, дела, а кто-то уже давным давно открыл сезон отпусков далеким путешествием… Так или иначе, совсем скоро долгожданный праздник соберет за одним столом всех самых близких, чтобы подвести итоги прошедшего и сделать шаг навстречу будущему Новому году. —Сегодня редакция FW-daily расспросила украинских дизайнеров о планах на ночь с 31-го на 1-е, любимых новогодних традициях и о главных целях на грядущий 2017 год.

Anna K

Новый год – это день, когда все родные и близкие наконец-то собираются вместе. В этом году, по традиции, мы будем праздновать всей семьей: приедут родители, друзья семьи и, во главе, мой пес Марли. В эту ночь все самые близкие будут встречать 2017 год в Anna K, и это будет настоящее шоу всех сезонов бренда.

После вечера с самыми близкими, хочу успеть заехать на праздник к лучшим подругам, а дальше – отметить Новый год с моей красивой командой девочек Anna K. По традиции, будет много шампанского, танцев и, главное, самых приятных эмоций. Уже 3 января мы все вместе поедем кататься на сноубордах в Буковель и заодно строить большие планы на следующий год.

Скажу по секрету, что в Новом году мы готовим 3 больших коллаборации, показы на главных Неделях моды и еще много по-настоящему неожиданных для всех сюрпризов.

Андре Тан

Сейчас Новый год для меня – семейный праздник. Уже прошло время шумных вечеринок, спонтанных походов в гости и незапланированных путешествий. С появлением дочери я научился разделять работу и личную жизнь. Мы с женой очень любим путешествовать, и так как Соня уже подросла – скорее всего, нашей традицией станет отмечать новогодние праздники в других странах.

На данный момент мы находимся в Таиланде, на острове Ко Чанг. Он еще недостаточно известен туристам и в этом его прелесть. Тут в полной мере можно насладиться красивыми пляжами, тишиной и потрясающей природой. В саму новогоднюю ночь планируем праздничный ужин и, конечно, для Сони я сам перевоплощусь в Деда Мороза, ведь верить в волшебство должен каждый ребенок!

В 2017 у нас очень много работы – интересной и, надеюсь, очень плодотворной. Сейчас наша команда готовится к Неделям моды, где мы представим новую коллекцию Andre Tan Smart Couture FW 17/18, кипит работа над вторыми линиями a.Tan и A TAN MAN, а кроме того, в следующем году всех поклонников бренда ждет большой сюрприз – первый парфюм Andre Tan.

Лиля Литковская

Новый год – это как раз тот редкий случай, когда можно остановиться и спокойно встретиться со своими близкими, дорогими людьми и провести это время вместе. Мне важен не сам обряд встречи Нового года под бой курантов, а пребывание в кругу любимых людей. Каждый год эту традицию соблюдаю.

Этот Новый год я встречу в Таиланде в кругу друзей из Москвы, с которыми мы редко видимся – решили отпраздновать на нейтральной территории.

Shushan

Новый год для меня – сугубо семейный праздник. Для моего папы очень важно, чтобы в этот миг рядом были все родные. Поэтому каждый год в 00:00 я рядом со своей семьей.

В этот раз отмечать мы будем в Буковеле, в горах. Лыжи – моя вторая, после моды, страсть. Я очень рада, что 2017 год начнется сразу с того, что я очень люблю. В Новом году у меня действительно очень много планов – Хочу, чтобы он был два или даже в три раза более плодотворным, чем предыдущий. Есть много новых целей и вершин, которые я хочу покорить – как снежных, так и модных.

Маша Бех

Новый год – единственное время в году, когда весь мир замирает и погружается в праздник, мой единственный шанс выдохнуть и отдохнуть.

Новый год я обычно встречаю за границей, но в этот раз начну с Украины – еду с друзьями в Буковель, а уже продолжу празднование в Италии, куда на мой день рождения съезжаются самые близкие подруги.

Если говорить об основных планах на следующий год, во-первых, мы объединяем бренды BEKh Atelier и nuBEKh в один – BEKh, в котором совмещаем линию ателье и трикотаж. Во-вторых, запускаем производство джинсов в Италии и планируем маленькую мужскую капсулу в том числе. Совсем скоро мы с Дарьей Шаповаловой также расскажем о нашем совместном большом проекте.

Федор Возианов

Традиция (не всегда соблюдаемая) только одна – встречать Новый год под открытым небом с близкими людьми. Всё остальное: место, меню, напитки, зависят от обстоятельств.

2017 год я буду встречать под Киевом, подальше от суеты, поближе к природе. Не будет: оливье, хлопушек и тостов. Будет: шампанское, сыр, разговоры и, надеюсь, звёзды.

Светлана Бевза

Новый год для меня – семейный праздник, поэтому традиционно все родные и близкие в эту ночь собираются вместе на ужин.

Этот Новый год я так же планирую отмечать дома, в кругу семьи. Поскольку 2-го уже выхожу на работу – времени уезжать сейчас нет. Это неудивительно, ведь на 2017 год у меня большие планы. Минимум – это регулярные шоурумы в Париже и показы сезонных коллекций, а вот максимум пока оставлю в секрете.

Кристина Бобкова

Я люблю встречать Новый год каждый раз по-разному: в новых местах, с новыми желаниями, но, главное, семьей (вот семья должна быть не новой). Традиции не люблю, если честно, – от них веет старостью и консерватизмом… Важно, чтобы все любимые люди были рядом, и у всех было прекрасное настроение.

В этом году, учитывая ранний старт недели моды, мы остаёмся в Киеве (уезжаем загород) и начинаем работать с 3 января… Январь, как видите, будет очень-очень рабочим.

Из планов и целей на 2017-й: делать 4 коллекции в год (основную линию и Bobkova.2.0), успешно их продавать в Украине и за ее, любить всех и себя, быть полной жизненной энергией, желать всем хорошего и почаще плавать по утрам!

Мария Проскуровская

Новый год – особый праздник, я люблю его больше всего. Наверное, новогодняя сказка и ожидание елки живет в нас с детства. Всегда встречаю Новый год в кругу самых близких и родных. Есть у меня одна традиция… Скорее даже не традиция, а странность из-за которой многие на меня обижались: во время боя курантов я ухожу от всех и сжигаю записку с самым заветным желанием. Да, они все сбылись!

В этом году буду отмечать не только Новый год, но и день рождения хорошего друга, так что будет большая шумная компания, елка, праздничный торт и, конечно же, свитера с оленями.

Ирина Джус

Новый год люблю отмечать дома в компании супруга и близких людей. Никаких особых новогодних традиций у нас нет, поскольку к календарным праздникам мы относимся без особого энтузиазма – для нас важнее личные даты. Но все же, душевное времяпровождение с дорогими мне людьми всегда дарит мне вдохновение и заряжает положительной энергией.

В этот раз у нас будет гостить моя лучшая подруга – fashion фотограф Ольга Неправда, уже несколько лет работающая в Милане. Предвкушение обмена идеями и обсуждения проектов меня воодушевляет не меньше, чем ожидание дружеской встречи.

В планах на Новый год – активное продвижение бренда в Западной Европе. Также планирую подтверждать и развивать направления США и Азии, которые на данный момент являются основными для продаж бренда. Традиционно, моя следующая коллекция будет презентована на Ukrainian Fashion Week.

Костя Омеля

Новый год, как правило, всегда встречаю в кругу друзей. Не всегда в Киеве, но в шумной компании. Тем не менее проводить 2016 и встретить 2017 хочу в кругу самых близких – моей семьи. Под бой курантов обязательно буду записывать все желания на листе бумаги, поджигать и, растворив пепел в бокале игристого, выпью до дна. Все желания и планы непременно должны осуществиться. Цели ставлю большие, но реальные.

Яся Миночкина

Традиция – отмечать с семьёй. Неважно где, главное – чтобы семья была в сборе. В этом году едем отмечать в горы во Франции: будем кататься на лыжах и отмечать. Загадывать желания тоже обязательно будем.

Планы на 2017 год – конечно же, развиваться и идти вперёд, создавать новые коллекции и радовать своих клиентов новинками.

Ольга Аленова

Встреча Нового года всегда связана с приятными хлопотами: всей семьей нарядить елку, подготовить праздничный стол… C самого детства Новый год у меня ассоциируется с волшебством – можно загадывать желания и ожидать их исполнения. И хотя мы выросли и желания изменились – в душе хочется верить, что лучшее впереди и мечты обязательно сбудутся. Моя дочь Александра говорит, что подарки покупают взрослые… Но если все, что она написала в своем списке пожеланий сбудется – тогда поверит, что это Дед Мороз.

Этот Новый год мы планируем отмечать в горах. Зимние праздники со снегом, камином и настоящими елками гораздо веселее и задорнее, а новогодний салют в горах вызывает счастливую улыбку даже у последних циников.

В Новом году множество планов, связанных с проектами традиционного календаря дизайнера: создание новых коллекций и пре-коллекций. Плодотворное сотрудничество с More Dash добавит в мой график темп и новые возможности. В следующем году ждите приятные сюрпризы от ALONOVA.

Подготовила Анастасия Малая