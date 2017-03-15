Как розовый стал «женским цветом»

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Издание Vox работает по принципу пояснительной журналистики, освещая самые оригинальные и, казалось бы, необъяснимые феномены — какую проблему Билл Гейтс считает самой насущной для человечества? Почему дети на средневековых картинах похожи на маленьких лысеющих мужчин средних лет? И, наконец, как розовый цвет стал «цветом женщин»?

Оказывается, до середины ХХ века розовый и голубой цвета были одинаково популярны среди женщин, так же как и другие пастельные оттенки. И лишь с приходом на должность президента Америки Дуайта Эйзенхауэра, его жена, Мйми Эйзенхауэр, ввела тренд на розовый цвет как цвет, соответствующий гардеробу «женственных женщин». Немалую роль в его популяризации сыграла индустрия рекламы, другие знаменитые женщины, выбиравшие розовый в качестве своего фирменного цвета, и киноиндустрия — розовому посвящены целые сюжеты в легендарном «Funny face». Еще больше информации — в видео Vox по ссылке.

Подготовила Александра Даруга