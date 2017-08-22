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«Как сделать лимонад»: Бейонсе выпустила собственную книгу

Даша Гребенюк
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На альбоме Lemonade, который сразу полюбился фанатам, Бейонсе решила не останавливаться и последовала примеру Кары Делевинь, недавно создавшей собственную книгу.

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Подарочное издание большого формата имеет вид визуального альбома, который иллюстрирует последний сборник песен певицы. Книга содержит ни много ни мало 600 страниц и называется How to Make Lemonade («Как сделать лимонад»). Тем не менее, в ней не найти ни одного рецепта: на страницах этого объемного издания Бейонсе рассказывает о себе и шутит о музыке и политике.

Кроме того, в How to Make Lemonade не обошлось без раскрытия секретов — автор повествует о создании костюмов из каждого клипа, интересных закулисных моментах и дополнительных значениях песен из альбома.

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