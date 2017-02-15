Как создавалась сложная вышивка и рисунки на платьях Christian Dior Couture Spring 2017

104 0 0

Французский Дом Christian Dior представил короткое видео о процессе разработки сложной вышивки, а также живописных рисунков, которые украсили подолы пышных юбок. Вся работа была произведена вручную: команда художников и вышивальщиц день за днем трудились над созданием уникальных картин, отображающих небесные созвездия и знаки зодиака. В процессе работы креативный директор Мария Грация Кьюри объясняет основную концепцию коллекции, а также рассказывает об уникальности рисунков.

Подготовила Екатерина Горбенко