Новости моды

Как создавалась сложная вышивка и рисунки на платьях Christian Dior Couture Spring 2017

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Французский Дом Christian Dior представил короткое видео о процессе разработки сложной вышивки, а также живописных рисунков, которые украсили подолы пышных юбок. Вся работа была произведена вручную: команда художников и вышивальщиц день за днем трудились над созданием уникальных картин, отображающих небесные созвездия и знаки зодиака. В процессе работы креативный директор Мария Грация Кьюри объясняет основную концепцию коллекции, а также рассказывает об уникальности рисунков.

Подготовила Екатерина Горбенко 

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