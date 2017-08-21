Какие бренды обеспечивают мировой успех концерну Estée Lauder

Продажи концерна beauty-брендов Estée Lauder сейчас переживают рекордный подъем. В начале года ему предрекали значительное увеличение дохода – это предсказание не только сбылось, но и превзошло все ожидания владельцев Estée Lauder.

Несмотря на меньшее количество посетителей в американских универмагах Estée Lauder удалось извлечь крупную выгоду из мировых рынков Италии и Китая – там покупателей больше привлекают магазины концерна в традиционном формате brick-and-mortar.

«Многие международные универмаги продолжают свой вполне органический рост, особенно те, которые находятся в популярных туристических точках – такие как Harrods», – так объясняет процесс главный исполнительный директор Фабрицио Фреда.

Также он добавил, что Estée Lauder запустит продажи в магазинах Sephora, которые принадлежат LVMH.

Продажи концерна в Европе, Ближнем Востоке и Африке поднялись на 11,4 процентов и добавили в бюджет Estée Lauder сумму размером 1.72 млрд долларов. На этой территории такой успех обеспечили два бренда – MAC и Tom Ford, продукцию которых буквально сметали со стендов.

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