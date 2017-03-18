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Каким будет третий сезон сериала «Фарго»

kirsten
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Уже 19 апреля стартует третий сезон криминального сериала режиссера Майкла Аппендаля под названием «Фарго». В новом сезоне главная роль досталась Юэну Макгрегору. Помимо этого, в экранизации сыграет Кэрри Кун, Мэри Элизабет Уинстед, Кирстен Данст и Дэвид Тьюлис. Уже сейчас зрители могут увидеть трейлер нового сезона, в котором разворачиваются события в 2010 году, спустя несколько лет после трагических событий, которые были показаны в первом сезоне. Напомним, что сериал «Фарго» основан на одноименной комедии Джоэла и Итана Коэнов 1996 года и удостоен наград «Эмми» и двух «Золотых глобусов».

Подготовила: Екатерина Горбенко

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