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Канадская певица Селин Дион разработает коллекцию аксессуаров

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Обладательница пяти премий «Грэмми» и двух Оскаров, певица Селин Дион совместно с компанией Bugatti Group представит собственную коллекцию аксессуаров. Представители марки сообщили, что в дебютная линия популярной музыкальной исполнительницы будет насчитывать порядка 200 единиц товара, включая сумки и чемоданы разнообразного дизайна и размера. Селин Дион не скрывает что влюблена в модную индустрию:

«Меня впечатлило видение сотрудников Bugatti. Мы определенно обладаем одинаковой страстью к моде. Предполагаю, мы хорошо проведем замечательное время вместе, и, надеюсь, что все останутся в восторге от новой коллекцией», — прокомментировала Селин.

Новая коллекция будет представлена уже 21 февраля в Лас-Вегасе на ярмарке Project Womens, которая традиционно проходит раз в полгода. В планах у певицы разработка собственного lifestyle бренда. Хотелось бы отметить, что появление Селин в ряду модельеров не удивительно, учитывая то, что в прошлом году большое количество звезд музыкальной сцены один за другим радовали своих поклонников новыми коллаборациями со всемирно известными брендами.

Подготовила Яна Борисова

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