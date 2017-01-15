Коллекции

Канадские дизайнеры Дин и Дэн Кейтены представили коллекцию Dsquared2 Fall 2017 в Милане

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Канадские дизайнеры Дин и Дэн Кейтены, вдохновившись зимними ландшафтами разработали по-настоящему теплую коллекцию одежды. В результате на показе присутствовали не только аксессуары, которые согреют в любой мороз, головные уборы разной формы и размеров, но и объемные теплые дубленки, шерстяные свитера oversize, куртки из кожи с длинной бахромой черного цвета, а также пуховики с мехом. Показ открыла российская супермодель Наташа Поли в длинном бежевом платье с глубоким декольте, а также теплом коричневом кардигане. Образ дополнила кепка-шапка с синим козырьком.

Большинство женских образов сопровождались более романтичными, длинными платьями в пол, полностью усыпанными принтами в виде мелких цветов. Помимо этого, коллекция отличается своей практичностью: многие, многослойные детали одежды являются съемными, благодаря чему их легко можно трансформировать в новый силуэт. Показ закрыла модель Саша Пивоварова, облаченная в черный наряд, который состоял из топа с V-образным вырезом, брюк с оборками, а также длинной полупрозрачной накидкой, которая была зафиксирована на шее благодаря длинным атласным лентам.

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