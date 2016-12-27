Личности

Канье Уэст и Ким Кардашьян поделились праздничной семейной фотографией

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39-летний американский рэпер Канье Уэст опубликовал на своей официальной странице в Twitter семейный фотоснимок со своей женой Ким Кардашьян и двумя детьми. Кадр был сделан во время рождественской вечеринки Крис Дженнер на фоне ее праздничной, новогодней елки. Для вечеринки Ким предпочла платье золотого оттенка и черный чокер. Маленький Сейнт и Норт облачены в сдержанные наряды черного цвета, как и их отец.

Близкие и друзья Уэст отмечают, что в отношениях Ким и Канье все еще чувствуется напряжение, которое произошло на фоне неадекватного поведения Канье и вынужденной госпитализации«Они были сосредоточены на том, чтобы у детей получился настоящий праздник. Они проводят время вместе с детьми, а друг с другом по-прежнему плохо ладят», – рассказал друг из окружения супружеской пары.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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