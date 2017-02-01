Канье Уэст нарушил расписание нью-йоркской Недели моды

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Американский рэпер Канье Уэст сообщил, что его новое шоу Yeezy Season 5 состоится 15 февраля в 5 часов вечера по местному времени в пространстве Pier 59 Studios. Канье предпочел временный интервал между показами американского бренда Anna Sui и Thom Browne. Однако Уэст не учел, что в этом же промежутке запланирован показ марки Marchesa. Рэпер не советовался с организацией CFDA насчет времени проведения своего шоу, что, в свою очередь, возмутило комитет Американского союза модельеров. Стивен Колб, президент и главный исполнительный директор CFDA заявил следующее:

«Организация CFDA не была вовремя оповещена о возможном показе Канье Уэста в рамках официального расписания нью-йоркской недели моды. CFDA составляет план шоу, а также работает более чем с 300 торговыми марками. Дабы избежать конфликтов, мы заранее определяем подходящее для бренда время проведения показа. Подобные нарушения графика выглядят не справедливо по отношению к дизайнерам, которые заранее побеспокоились о месте и времени проведения шоу в рамках формальной процедуры».

Дизайнеры бренда Marchesa — Джорджина Чапман и Керен Крейг остались недовольными подобной ситуацией и отказались комментировать произошедшее. После известий о сложном психологическом состоянии рэпера и его семейных проблем, возникает вопрос: будет ли действительно проведен показ Канье Уэста.

Подготовила: Екатерина Горбенко