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Кара Делевинь возвращается в модельный бизнес

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Спустя год после того, как Кара Делевинь официально заявила о решении отдохнуть от работы в модельном бизнесе, британка снова возвращается в игру. На этот раз Кара примет участие в специальной рекламной кампании новой сумки CHANEL Gabrielle. Как сообщает WWD, британская модель вернется к работе исключительно благодаря приглашению самого Карла Лагерфельда.

Напомним, что участниками нового рекламного кампейна также станут Фаррелл Уильямс, Кристен Стюарт и Каролин де Мегрэ.

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Подготовила Анастасия Малая

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