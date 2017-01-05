Кара Делевинь возвращается в модельный бизнес

0 0 0

Спустя год после того, как Кара Делевинь официально заявила о решении отдохнуть от работы в модельном бизнесе, британка снова возвращается в игру. На этот раз Кара примет участие в специальной рекламной кампании новой сумки CHANEL Gabrielle. Как сообщает WWD, британская модель вернется к работе исключительно благодаря приглашению самого Карла Лагерфельда.

Напомним, что участниками нового рекламного кампейна также станут Фаррелл Уильямс, Кристен Стюарт и Каролин де Мегрэ.

Подготовила Анастасия Малая