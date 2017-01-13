Карл Лагерфельд рассказал о работе с Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян и Канье Уэстом

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Карл Лагерфельд – не только знаменитый дизайнер, но еще и прекрасный фотограф. За последний месяц креативный директор Chanel, Fendi, а также собственного одноименного бренда Karl Lagerfeld создал несколько рекламных кампаний, с участием Кристен Стюарт и Уиллоу Смита, а до этого представил ряд съемок для разнообразных модных журналов.

В своем интервью для CNBC дизайнер рассказал, как это – фотографировать самых востребованных моделей и знаменитостей со всего мира.

Своеобразной музой Карла Лагерфельда давно является Кендалл Дженнер. Совсем недавно американская модель появилась на подиуме шоу Chanel и Fendi, a также предстала для рекламной кампании последнего в объективе самого Лагерфельда.

«Вы знаете, она прекрасный ребенок», – поделился Карл.

Дизайнер также объяснил, почему именно Кендалл является одной из его любимых моделей.

«Я считаю, она идеально подходит для Fendi. И мне нравится она, как человек. В ней есть что-то необычайно милое и притягательное», – говорит Карл Лагерфельд.

Что касается съемки сводной сестры Дженнер – Ким Кардашьян вместе с ее мужем Канье Уэстом, дизайнер также поделился только положительными впечатлениями.

«Я фотографировал их раньше и знаю очень долгое время. Возможно, это прозвучит напыщенно, но когда ты сам известен, фотографировать кого-то знаменитого – отнюдь не вызывает трудностей. Я несколько раз снимал Ким, когда она была беременна, а с Канье мы знакомы еще дольше. Обычно, у меня никогда не возникает проблем в работе с людьми», – рассказал Лагерфельд.

Подготовила Анастасия Малая