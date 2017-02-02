Карл Лагерфельд разработал детскую игрушку совместно с компанией Steiff

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Немецкий дизайнер Карл Лагерфельд решил отвлечься от дизайна одежды и сосредоточиться на абсолютно другом направлении — разработке игрушек. Совместно с компанией Steiff креативный директор французского Дома Chanel воссоздал точную копию своей любимой, белоснежной кошки Шупетт. Немецкая компания Steiff — производитель высококачественной детской одежды, а также игрушек, разработала 2000 пушистых котов, которые поступят на прилавки магазинов в ограниченном тираже.

Приобрести игрушку в виде кота Шупетта, можно в магазинах Карла Лагерфельда, а также на официальном сайте дизайнера. Ее стоимость составляет € 499 или $ 524 по текущему обменному курсу. В дальнейшем продажи планируют запустить и в магазинах Steiff.

«Шупетт замечательная и красивая кошка. Когда мне предложили этот проект я даже не был удивлен. Компания Steiff является идеальным выбором для такого рода сотрудничества. Это единственная компания, которая имеет необходимую квалификацию, чтобы подчеркнуть крайнюю и абсолютную красоту этой юной, пушистой принцессы», — прокомментировал Лагерфельд.

Напомним, что это не первое сотрудничество Лагерфельда с Steiff. В 2013 году дизайнер разработал дизайн плюшевого медведя в честь 125-летия фирмы. Игрушка была оформлена фирменными очками Карла Лагерфельда, рубашкой с высоким белоснежным воротником и черным костюмом, которые особенно любит немецкий кутюрье.

Подготовила: Екатерина Горбенко