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Венесуэльско-американский дизайнер Каролина Эррера организует показ в историческом районе Нью-Йорка — Митпэкинг. Шоу состоится 13 февраля в 10 часов утра по местному времени. Местом проведения станет пространство между 25-й Литтл Вест и 12-й улицей.

«Я люблю Нью-Йорк. Люблю находить его неожиданные скрытые сокровища. Как только я вошла в пространство на этой улице, то сразу подумала насколько оно прекрасно!» — прокомментировала Эррера.

В здании 1901 года постройки, с 8-и метровыми потолками размещен огромный стеклянный купол, разработанный американским архитектором китайского происхождения Бэй Юймином. Напомним, что именно на фоне Национальной Галлереи Бэй Юймина в феврале 2015 года Каролина Эррера сняла рекламную кампанию весенне-летней коллекции.

Подготовила: Екатерина Горбенко