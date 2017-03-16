Карты на стол: Канье Уэст готовит секретный проект

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Редакция MTV Нью-Йорк сообщила, что ее сотрудники получили коробку, в которой обнаружили белую пластиковую карту и кассету с надписью «E PLURIBUS UNUM», что в переводе с латыни — «из многих — единое». К слову, эту же надпись можно увидеть и на гербе США.

Что этим хотел сказать адресат коробки — Канье Уэст — до сих пор неясно. Предположительно, удочка закинута в сторону выпуска новой десятой пластинки, так как на карточке красуется надпись «Project 10».

Хотим заметить, что в преддверии нового проекта Канье Уэста появился сайт, где американский певец разместил одно только видео, при просмотре которого можно разглядеть надписи: «20 марта», «NASA», «Kanye West» и «Project 10».

Подготовила Янина Борисова