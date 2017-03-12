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Кельвин Кляйн организует благотворительный вечер в своем новом особняке за $75 миллионов

NEW YORK, NY - NOVEMBER 05: Designer Calvin Klein attends the "Inventing David Geffen" New York Premiere at Paris Theater on November 5, 2012 in New York City. (Photo by Stephen Lovekin/Getty Images)
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10 июня американский дизайнер Кельвин Кляйн организует ежегодный благотворительный вечер под названием God’s Love We Deliver Midsummer Night Drinks. Мероприятие состоится в Саутгемптоне (Нью-Йорк) в его собственном особняке за 75 миллионов долларов, который разместился на 10-и акрах на берегу моря.

«Нам не потребовалось много усилий для того, чтобы убедить Кельвина принять участие в GLWD, ведь он сторонник благотворительных мероприятий и часто помогает людям с заболеванием ВИЧ и СПИД в Нью-Йорке. Мы все очень взволнованы перед предстоящим вечером», — прокомментировал один из организаторов God’s Love We Deliver Midsummer Night Drinks.

Напомним, 9 марта организация собрала 1,5 миллиона долларов на благотворительном концерте Love Rocks NYC в театре Beacon. Событие не смогли пропустить американский актер Билл Мюррей, музыкант Джо Уолш, Джексон Браун, Мевис Стейплс, Майкл Макдональд и многие другие.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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