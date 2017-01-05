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Кендалл Дженнер сделала тату для обложки V Magazine

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Нью-йоркский тату-художник Джинай Чин создал рисунки на теле 6 моделей для 6 разных обложек для январского выпуска журнала V Magazine. Backstage-видео в Instagram одной из участниц съемки – Кендалл Дженнер – вызвали огромный резонанс среди поклонников модели. Хотя татуировки и оказались временными, они послужили вдохновением для следующих работ мастера.

💀 @vmagazine

A video posted by Kendall (@kendalljenner) on

Для создания обложек был приглашен один из самых известных и востребованных fashion-фотографов мира Марио Тестино. В съемке также приняли участие модели Джоан Смоллс, Эмбер Валлетта, Лара Стоун, Эллен Роза и Каролин Мерфи.

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Подготовила Анастасия Малая

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