Кендалл Дженнер сделала тату для обложки V Magazine

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Нью-йоркский тату-художник Джинай Чин создал рисунки на теле 6 моделей для 6 разных обложек для январского выпуска журнала V Magazine. Backstage-видео в Instagram одной из участниц съемки – Кендалл Дженнер – вызвали огромный резонанс среди поклонников модели. Хотя татуировки и оказались временными, они послужили вдохновением для следующих работ мастера.

💀 @vmagazine A video posted by Kendall (@kendalljenner) on Jan 5, 2017 at 10:16am PST

Для создания обложек был приглашен один из самых известных и востребованных fashion-фотографов мира Марио Тестино. В съемке также приняли участие модели Джоан Смоллс, Эмбер Валлетта, Лара Стоун, Эллен Роза и Каролин Мерфи.

Подготовила Анастасия Малая