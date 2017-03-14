Личности

Кендалл Дженнер стала лицом марки Daniel Wellington

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Модельная карьера Кендалл Дженнер стремительно развивается. На этот раз участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» стала лицом шведской марки Daniel Wellington — известного производителя часов. Помимо этого, представители бренда поделились планами на ближайшие время, сообщив, что марка намерена запустить порядка десяти магазинов только в Гонконге. В настоящее время Daniel Wellington владеет одним магазином в пространстве торгового центра Tsim Sha Tsui’s LCX mall. Напомним, что на днях бренд организовал презентацию своей новой коллекции «Classic Petite», которая включила в себя четыре новых модели часов из розового золота и серебра.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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