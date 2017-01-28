Кендалл Дженнер в роли фотографа в мини-фильме LOVE magazine

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По случаю выхода нового печатного выпуска LOVE magazine, а также проекта #LOVE17, редакция британского глянцевого журнала пригласила популярную телезвезду риалити-шоу «Семейство Кардашьян» и супермодель Кендалл Дженнер принять участие в его разработке. Однако, Кендалл выступит не в роли модели, а в качестве фотографа и станет автором снимка новой обложки.

Напомним, что в июле 2016 года Дженнер принимала участие в проекте #LOVE16. Тогда 21-летняя модель сфотографировала 15-летнюю дочь Синди Кроуфорд – Каю Гербер, которая стала главной героиней журнала. Благодаря режиссеру Белль Смит, редакция популярного издания предоставила возможность подсмотреть за процессом работы Дженнер, а также подробно рассмотреть моделей, снимки которых совсем скоро украсят новый выпуск журнала LOVE.

Подготовила Екатерина Горбенко