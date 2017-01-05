Кейт Мосс ответила на письмо поклонницы, отправленное ей 23 года назад

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Еще в 1994 году поклонница модели Кейт Мосс по имени Фиона, из английского города Херефорд около реки Уай, отправила своему кумиру письмо. Напомним, что в 90-е Кейт Мосс лишь начинала активно развивать свою модельную карьеру и только начала встречаться с американским актером Джонни Деппом. В своем письме Фиона рассказывает о себе и просит дать ей совет: какую профессию ей стоить выбрать — парикмахера либо модели. Однако письмо было утеряно и дошло до своего адресата лишь спустя 23 года. Однако Кейт Мосс посчитала, что лучше поздно чем никогда и ответила на все вопросы своей поклонницы. Помимо этого, в качестве извинения за долгий ответ супермодель отправила свою книгу с автографом.

FOUND — Unopened fan mail from 1994! Fiona from Hereford there’s a signed Kate Moss book here for you… Sorry about the wait. A photo posted by Kate Moss Agency (@katemossagency) on Jan 5, 2017 at 6:07am PST

Подготовила Екатерина Горбенко