Кейт Мосс приняла участие в съемках комедии «Реальная любовь»

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Совсем скоро 43-летняя Кейт Мосс появится на большом экране. После прошлогоднего дебюта в полнометражной ленте режиссера Манди Флетчера под названием «Absolutely Fabulous: The Movie» британская супермодель появится в продолжении комедийного фильма «Love Actually» (Реальная любовь). Новая короткометражная экранизация появится в эфире канала BBC уже 24 марта по случаю «Дня Красного Носа» — праздника юмора и ежегодного мероприятия по сбору средств для благотворительного фонда «Comic Relief». Десятиминутный фильм также будет продемонстрирован зрителям канала NBC в США на следующий день, 25 марта.

Пресс-секретарь мероприятия подтвердила участие Кейт Мосс в фильме, при этом отказалась комментировать подробности о ее роли. Тем не менее поклонникам популярной модели будет интересно взглянуть на своего кумира в новом амплуа. Напомним, в экранизации «Absolutely Fabulous: The Movie» Мосс сыграла эпизодическую роль, где произнесла всего лишь несколько коротких реплик. Помимо Кейт в фильме сыграет 64-летний британский актер Лиам Нисон, Мартина Маккатчен и Хью Грант.

Кадр из фильма «Просто потрясающе» (2016)

Подготовила: Екатерина Горбенко