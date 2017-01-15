Кейт Мосс: «Я бы хотела быть рок-звездой, солисткой группы, если не была бы моделью»

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Сегодня свой 43-й день рождения празднует знаменитая британская модель Кейт Мосс. По данным журнала «Forbes», Кейт занимает вторую позицию по уровню состояния, после бразильской супермодели Жизель Бюндхен. За 25 лет карьеры, снимки Мосс украсили порядка 300 обложек журналов, среди которых 35 — для британского Vogue. На данный момент британская модель продолжает принимать участие в фотосъемках, а также руководить собственным модельным агентством. По случаю радостного события редакция FW-Daily вспоминает самые интересные цитаты популярной модели.

Огромное количество ужасных, ложных, гнусных вещей было сказано обо мне. Я же могу сказать лишь одно… Лучшая месть — это успех.

Перед показом я обязательно выпиваю. Хотя бы бокал шампанского, даже если это происходит в 10 утра. Кроме того, я никогда не расставалась со своей самой верной спутницей — серебряной фляжкой, наполненной водкой.

Нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой.

Жизнь – это игра. Выиграешь или проиграешь – все равно, лишь бы повеселиться!

Никогда не жалуйся. Никогда не объясняй.

Я бы хотела быть рок-звездой, солисткой группы, если не была бы моделью. Я бы колесила на автобусе со своей командой и давала концерты. Это мой план на следующую жизнь.

Красота есть то неуловимое и почти невыразимое в словах свойство, которое позволяет женщине немного побыть сукой перед тем, как её вывезут на помойку.

Я хотела уйти из мира моды, но он не может существовать без Мосс. Я была козлом отпущения. СМИ хотели переложить ответственность на чьи-то плечи, и была выбрана я. Они считали, что могут писать всё, что их душе угодно, что «худая» значит «анорексичка». Это смехотворно.

Сигареты – это балласт. Обычный балласт. Если бы у меня не было сигарет, за которые я могу держаться, то мои ноги просто оторвались бы от земли, и меня унесло бы куда-нибудь в ледяные пространства Вселенной, и вы никогда не увидели бы меня снова.

Я хотела бы быть рок-звездой, солисткой группы, если не была бы моделью. Я колесила бы на автобусе со своей командой и давала концерты. Это мой план на следующую жизнь.

Все старое нравится мне больше нового, и только мужчины – исключение.

Как-то я выходила из своего отеля в Нью-Йорке, когда меня начала преследовать женщина-папарацци, которая вдруг споткнулась обо что-то и упала, разбив губу об асфальт. Я подбежала к ней и спросила: «Вы в порядке?», а она тем временем не переставала меня фотографировать.

Идеальный мужчина не пьет, не курит, не играет на скачках, никогда не спорит и не существует. Подготовила Екатерина Горбенко