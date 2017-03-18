Ким Кардашьян: «Вооруженные парижские грабители были террористами»

2 0 0

Ким Кардашьян считает, что вооруженными парижскими грабителями, похитившими ее драгоценности стоимостью в 5 миллионов долларов, являются террористы. Откровения Кардашьян содержатся в стенограмме слушания, проведенном французским судьей в Нью-Йорке 2 февраля 2017 года. Согласно показаниям звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян», опубликованном на этих выходных во французского журнале Le Monde, Ким утверждает, что это были не просто злоумышленники:

«Я думаю, что это были террористы, которые пришли для того, чтобы похитить меня», — засвидетельствовала Кардашьян. — Я помню эти неописуемые чувства внутри меня, как будто мое сердце сейчас остановится. В тот момент я подумала, что умру».

Ким подробно рассказала о ночных событиях сотрудникам французской полиции, прежде чем покинуть страну на частном самолете после нападения. Затем, уже в Нью-Йорке, в окружении двух личных адвокатов, жена Канье Уэста подробно описала судье инцидент, случившийся в ночь с 2 на 3 октября в ее гостиничном номере. «Я повернулась в сторону нападающего, чтобы сказать ему, чтобы он не убивал никого. Грабитель ответил мне: «Заткнись и успокойся»». — сказала она в своем заявлении. Кардашьян, которая находилась в своем гостиничном номере в неглиже, прикрывшись халатом, была связана.

«Я была уверена, что меня собираются изнасиловать, — добавила Ким. — После этого ужасного случая я каждый раз боюсь, что члены моей семьи могут стать жертвами террористического нападения. Каждую ночь в Париже я произносила молитву, чтобы с нами ничего не случилось».

Кардашьян также считает, что к ограблению причастен ее пилот Майкл Мадаре и его брат Гэри (Гэри Мадар — один из 10 подозреваемых, который был обвинен в ограблении).

«За несколько недель до нашего прибытия Гэри отправил SMS-сообщение моему помощнику Стефани, предложив бесплатное транспортное обслуживание, которое они никогда раньше не предоставляли. Я сочла это странным и немного подозрительным. Я очень горжусь французской правовой системой. Тем не менее я не чувствовала себя в полной безопасности. Этот опыт дал мне понять, что мир больше не является безопасным местом», — прокомментировала Ким.

Ким Кардашьян и ее телохранитель в Париже в день ограбления

Подготовила Екатерина Горбенко