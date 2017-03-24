Кира Найтли: «Я же актриса, а значит, я немного сумасшедшая»

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Сегодня британской актрисе, двукратной номинантке на премию «Оскар» — Кире Найтли исполняется 32 года! Особую популярность актрисе принесла роль в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» режиссера Гора Вербински. Именно в этой экранизации Найтли появилась в компании Джонни Деппа и Орландо Блума. Помимо этого, за роль Элизабет Беннет и блистательную игру в фильме «Гордость и предубеждение» (2005 года) Найтли была номинирована на «Оскар» в номинации лучшая актриса. По случаю радостного события редакция FW-Daily вспоминает самые интересные цитаты популярной актрисы.

Ради любимого мужчины я готова на все! Могу даже сделать ему кофе!

В кинобизнесе слава добывается быстро. Но она так же быстро и теряется. Люди продолжают терять интерес к одним актерам, потому что появляется множество других.

Все говорят: «О, Господи! Ты так похожа на Натали Портман!» Но это же прекрасно! Вот если бы меня сравнивали с Арнольдом Шварценеггером, был бы повод беспокоиться.

Если ты сомневаешься, ты слаб.

Пока не проживешь часть жизни, не испытаешь сильных разочарований, не обзаведешься ранами — как актер, ты ничего не стоишь.

На фотографиях я обычно выгляжу по-идиотски, но весь фокус в том, что меня обычно фотографируют в отеле «Ритц», а «Ритц» всегда выглядит сногсшибательно.

Я конченый романтик – обожаю романтические фильмы, но я не люблю, когда меня «насилуют» этой слащавой романтикой.

Не могу жить в Лос-Анджелесе. В этом городе есть место только совершенным женщинам. Смотришь на них и думаешь: «Я тоже хочу быть совершенством!» Но это не для меня: всем известно, что Кира Найтли – самая ленивая корова на свете.

Актерство требует от меня наблюдательности. Это значит, что я должна быть способной сидеть в кафе часами и наблюдать за людьми.

Кэтрин Хёпберн и Вивьен Ли – мои герои. Не из-за их таланта, но из-за их настойчивости.

В постельных сценах просто сниматься. У меня с ними нет проблем.

В этом бизнесе известность длится в течение секунды. Вы можете стать известны в миг, но люди продолжают терять интерес в лицах, потому что новые приходят каждую секунду. Сегодня я известна. Завтра – не буду. Это нормально. Я понимаю, что это закончится также, как и начиналось – в миг. Но я буду идти дальше. Если Вы актёр и грустите по этому поводу, то Вы выбрали неправильную профессию.

Когда мне было пять лет, я хотела быть пиратом, носить специальную шляпу и все такое.

Я целовалась с Орландо Блумом, была рядом с Джонни Деппом и Джеффри Рашем. Это было удивительно!

Я знаю, что когда-нибудь люди устанут от меня. Это правда.

Странно, когда люди узнают Вас на улице, и они знают Вас, но Вы не знаете их. Это немного сверхъестественно.

Я больше не читаю газеты и журналы и очень боюсь фотографов.

Я чувствую себя менее блондинистой и… эээ… умнее. Ну, и я также стала сильнее.

О обуви: «Если я вижу пару туфель, которые мне нравятся, то не имеет значения какого они размера. Я их обязательно куплю»

Когда я перестану быть знаменитой, я буду заниматься чем-то другим. Выживает сильнейший. Если вы унываете, значит вы делаете что-то не так.

История всегда была моим любимым предметом. Я люблю читать книги – какие-нибудь биографии и все такое.

Подготовила: Екатерина Горбенко