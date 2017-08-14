Классика жанра: Эль Фэннинг и Зои Кравиц в рекламной кампании Tiffany & Co.

Ювелирный бренд Tiffany & Co. не изменяет традициям своих рекламных кампаний. Для новой съемки осенне-зимней коллекции марка пригласила своих верных амбассадоров: актрису Эль Фэннинг, певицу и актрису Зои Кравиц, супермодель Кэмерон Расселл, певиц Жанель Монэ и Энни Кларк. Для оформления снимков дизайнеры использовали полосу фирменного бирюзового оттенка. Фотографы Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин сыграли на контрасте. Условно фото делится на две части: первая – портрет девушки, а вторая – ее рука с украшениями.

Тема съемки под названием «Есть только вы» — уникальность.

«Наша компания олицетворяет творчество и оптимизм. Традиционные портреты Tiffany & Co. воплощают индивидуальность каждой девушки, передают неподдельную красоту и уникальный стиль наших клиентов», — рассказал арт-директор Рид Кракофф.

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