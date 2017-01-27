Клэр Уэйт Келлер покидает пост креативного директора Chloe

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Клэр Уэйт Келлер приняла решение не продлевать контракт с маркой Chloe по причине семейных обстоятельств. Дизайнер объяснила, что основной проблемой является необходимость совмещать поездки на работу из Лондона в Париж параллельно с воспитанием троих детей. Напомним, что Келлер покинула британскую столицу еще в 2011 году для того, чтобы возглавить французский бренд Chloe. Кто заменит Клэр пока не известно. Официального заявления от Дома пока не последовало.

По словам Келлер, работа в Chloe стала для нее наиболее продуктивным периодом в ее жизни. «Мне близки ценности этого бренда. Я горжусь тем, что имела возможность работать в команде с такими талантливыми людьми», — прокомментировала дизайнер. На данный момент место Клэр Уэйт прочат дизайнеру французского бренда Louis Vuitton Наташе Рамсей Леви, которая на протяжении 14-и лет являлась компаньоном Николя Жескьера.