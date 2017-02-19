Клубная вечеринка на показе Versus FW 17-18

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Команда итальянского бренда и дочерней марки всемирно известной компании Versace — Versus, организовала новый показ осенне-зимней коллекции в лондонском выставочном центре. Так как марка ориентирована на более молодежную аудиторию, коллекция соответствовала бунтарскому, юному духу. Бренд представил порядка 50 образов, среди которых яркие топы, черные платья, кожаные куртки и брюки, объемные пуховики, а также джинсы и трикотажные свитера винного оттенка. Каждый образ можно смело надевать на вечеринку или в клуб.

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Подготовила: Екатерина Горбенко