Коллекции

Клубная вечеринка на показе Versus FW 17-18

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Команда итальянского бренда и дочерней марки всемирно известной компании Versace — Versus, организовала новый показ осенне-зимней коллекции в лондонском выставочном центре. Так как марка ориентирована на более молодежную аудиторию, коллекция соответствовала бунтарскому, юному духу. Бренд представил порядка 50 образов, среди которых яркие топы, черные платья, кожаные куртки и брюки, объемные пуховики, а также джинсы и трикотажные свитера винного оттенка. Каждый образ можно смело надевать на вечеринку или в клуб.

Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
Versus, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in London
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Подготовила: Екатерина Горбенко

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