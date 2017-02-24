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Книга месяца: опубликован ранее неизвестный роман Уолта Уитмена

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Творческое наследие легендарного американского поэта и публициста Уолта Уитмена пополнится еще одной работой: его произведение было неожиданно обнаружено Захарией Терпином, сотрудником Университета Хьюстона. Роман, опубликованный в 1852 году в Манхеттенской газете, был не подписан, и поэтому авторство Уитмена оставалось неизвестным. Ученые литературоведы предполагают, что «Жизнь и приключения Джека Енгла» были написаны поэтом в то же время, что и сборник поэзий «Листья травы». На конференции, которую ученые организовали по поводу открытия, было объявлено, что новая работа дает возможность взглянуть на ранее творчество Уитмена под абсолютно новым углом. В будущем роман, возможно, будет напечатан в отдельном издании, а пока с книгой можно ознакомиться в альманахе Walt Whitman Quarterly Review.

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